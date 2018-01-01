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И снова разгром! Латвия уступила Словакии и во втором проверочном матче

Русский TVNET
Родриго Аболс | Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 21 апреля, в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею Латвия провела вторую проверочную встречу против сборной Словакии. Латвия уступила, снова со счетом 1:4. И это уже шестое поражение подряд.

Счет в первом периоде открыли словаки.

Очень удачно Латвия начала второй период в большинстве и реализовала его, забив словакам ответную шайбу.

В последние минуты второго периода словаки снова выбились вперед. В третьем периоде словаки уверенно атаковали ворота сборной Латвии и несколько раз команду выручал Гудлевскис. Когда вратаря сняли, словаки закатили в ворота Латвии третью шайбу.

После грубой ошибки латвийской защиты, словаки забили и четвертую шайбу, так сказать «в раздевалку».

Накануне сборная Латвии также уступила словакам, предыдущий матч также закончился со счетом 1:4.

Напомним, 27 и 28 апреля сборная Латвия в рамках проверочных матчей перед ЧМ по хоккею сыграет против Швейцарии, а 1 мая состоится самая долгожданная встреча против Канады.

Чемпионат мира начнется 4 мая и пройдет в городах Дании Хернинге и Копенгагене. Победитель будет определен 20 мая.

Латвия играет в группе Б (в Хернинге):

  • 5 мая — против Норвегии
  • 6 мая — против Финляндии
  • 8 мая — против Южной Кореи
  • 10 мая — против США
  • 12 мая — против Германии
  • 14 мая — против Канады
  • 15 — против Дании.

Четыре сильнейших команды попадут в четвертьфинал. А самая слабая команда группы покинет элитный дивизион. Исключением является Словакия, которая в 2019 году организует чемпионат мира, поэтому ей место в элитном дивизионе уже обеспечено.

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