Чемпионку России по велоспорту задавил водитель без прав

Российская велогонщица Лидия Плужникова 21 апреля была сбита автомобилем в Архипо-Осиповке (Краснодарский край) во время прогулки на велосипеде. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России. 24-летняя Плужникова скончалась на месте от полученных травм.

«В субботу Лидия Плужникова ехала на велосипеде и была сбита в Архипо-Осиповке выехавшим на встречную полосу автомобилем, за рулем которого находился 17-летний водитель без прав на вождение. Врачи пытались спасти жизнь гонщицы, но она получила травмы, несовместимые с жизнью», - сказано в заявлении ФВСР.

Плужникова побеждала и завоевывала медали на молодежных чемпионатах мира и Европы. Также она была чемпионкой России по велоспорту на треке. В 2012 году Лидия Плужникова в паре с Дарьей Шмелевой стала чемпионкой мира среди юниоров, установив мировой рекорд (34,155 секунды) в командном спринте.

Это не первый случай, когда российские велосипедисты гибнут в ДТП: 26 июня 2014 года пьяный водитель насмерть сбил Алексея Пичугина, а двумя днями ранее из жизни ушла член сборной России по велоспорту-маунтинбайку Виктория Федорченко.