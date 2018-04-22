Поединок дня: Остапенко (Латвия) - Павлюченкова (Россия)

В третьем поединке матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации(«Fed Cup») между сборными России и Латвии в Ханты-Мансийске россиянка Анастасия Павлюченкова встречается с Аленой Остапенко.

Игра началась в 11:00. Единственная предыдущая встреча между ними осталась за чемпионкой «Ролан Гаррос — 2017» — Елена выиграла на траве в Бирмингеме-2016 в двух партиях.

Not long now until @NastiaPav and @JelenaOstapenk8 arrive on court in Khanty-Mansiysk!



Follow live on Match TV in 🇷🇺, on Best4Sport in 🇱🇻 or on the #FedCup Live Centre: https://t.co/giJ1yerEPO pic.twitter.com/4Wu5hQ8e6X— Fed Cup (@FedCup) April 22, 2018

На второй матч дня заявлены Екатерина Макарова и наша Анастасия Севастова. Победитель встречи получит право сыграть во второй Мировой группе турнира в 2019 году.

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Напомним, что 21 апреля первыми на корт вышли латвийка Анастасия Севастова против россиянки Анастасии Павлюченковой. Победу одержала россиянка. Однако, в продолжении дня сыграли первая ракетка Латвии, победительница Открытого чемпионата Франции, Алена Остапенко и россиянка Екатерина Макарова, встреча которых закончилась победой Латвии.

В результате счет после первого дня 1:1.

Результат игры Севастова (WTA 15) – Павлюченкова (WTA 27): 3-6, 6-2, 4-6.

«Нам выпала честь отправиться в Россию в наилучшем составе и претендовать на место во второй мировой группе Кубка Федераций. Это действительно станет большим вызовом для нашей сборной, так как цель соперника - остаться в мировой элите, выступая на своем поле. Попробуем создать для наших спортсменок благоприятные обстоятельства и сделаем все, чтобы достичь наилучших результатов», - ранее рассказал генеральный секретарь Латвийской теннисной федерации Карлис Лейниекс перед отправлением сборной в Ханты-Мансийск.