Остапенко и Севастова «выдавили» сборную России по теннису

Ведущие латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова в воскресенье в Ханты-Мансийске (Россия) выиграли со счетом 3-1 матч плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации по теннису.

Со следующего года обе мировые группы, скорее всего, будут объединены в одну, в которую войдут 16 лучших команд планеты, в том числе Латвия.

Сборная Латвии в последний раз выходила из первой группы европейско-африканской зоны в 1993 году и в том же году участвовала в турнире мировой группы из 32 команд. В первом туре сборная Латвии с Ларисой Нейланд во главе выиграла у Бельгии, а во втором проиграла Нидерландам.

В воскресенье в первом одиночном матче Остапенко с результатом 7-5, 6-1 обыграла российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову, а Севастова со счетом 6-2, 7-5 выиграла у Екатерины Макаровой, обеспечив Латвии победу 3-1.

В субботу Севастова проиграла Павлюченковой (3-6, 6-2, 4-6), а Остапенко выиграла у Макаровой (7-5, 6-4), добившись ничьей 1-1.

Матч завершит парная игра, на которую Латвия заявила Диану Марцинкевич и Даниэлу Висмане, а их соперницами будут россиянки Елена Веснина и Наталия Вихлянцева.