Хоккеисты сборной России проиграли третий матч после ухода Знарка

Хоккеисты сборной России проиграли третий матч в рамках чешского этапа Евротура, уступив в Пардубице хозяевам турнира со счетом 1:2.

Единственную шайбу россиян забросил Алексей Кручинин. У чехов отличились Филип Хитил и Матей Странски.

Чешская команда досрочно стала победителем домашнего этапа Евротура, а российская команда заняла последнее, четвертое место, впервые в истории проиграв все матчи на одном этапе и сумев забросить лишь три шайбы.

Ранее на этой неделе отечественная сборная под руководством нового тренера уступила командам Швеции (1:2) и Финляндии (1:2).

Данный этап стал дебютным для исполняющего обязанности главного тренера сборной России Ильи Воробьева, который после Олимпиады сменил у руля «красной машины» Олега Знарка.

В общем зачете Евротура лидирует сборная Чехии (20 очков), на втором месте идет команда Финляндии (16), на третьем - России (15), на четвертом - Швеции (12). Последний этап соревнований пройдет с 26 по 29 апреля в Швеции.