После Лондонского марафона умер 29-летний бегун

Бегун Мэтт Кэмпбелл умер после Лондонского марафона. Об этом организаторы забега сообщили агентству Associated Press.

На 37-м километре дистанции 29-летний Кэмпбелл потерял сознание. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, однако позднее он скончался в госпитале. Врачи пока не могут объяснить причину смерти бегуна.

Кэмпбелл работал поваром и принимал участие в ТВ-программах в прошлом году. Он появлялся в эфире шоу «МастерШеф» на «Би-би-си».

Лондонский марафон прошел при самой высокой температуре в истории соревнований. На отметке в 42,2 километра температура воздуха достигла 23,2 градуса.

Лондонский марафон проводится каждую весну начиная с 1981 года. Он входит в число шести самых престижных в мире забегов наряду с соревнованиями в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно на дистанцию выходят около 40 тысяч человек.