Скандал в Бельгии: звезда национальной сборной продал стартовый состав команды

Бывший тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс обвинил голкипера Тибо Куртуа в том, что тот сливал информацию из раздевалки, передает sports.ru

«Была у меня проблема. В 18:00 я давал игрокам теорию, а в 18:15 все уже было в соцсетях. Игрок продавал состав. И это все абсолютно серьезно.

Несколько французских журналистов рассказали мне, что папа Куртуа делал это. И если ты так поступаешь, ты не уважаешь свою родину.

По-моему, это позор. Обычно сопернику нужно гадать, какой у тебя будет состав. И он ждет, пока их не опубликуют за час до матча.

А это ужасно, это дает оппоненту больше времени. Он может ко всему подготовиться, потому что он будет все знать. На ЧМ в Бразилии такого не случалось», – сказал Вильмотс beINSport.