Красавчики хоккеисты сборной Латвии без формы: такими вы их не знаете!

В хоккей играют настоящие мужчины, слышали, знаем. Возможно, на льду сборная Латвия сейчас переживает не лучшие моменты, проиграв уже 6 проверочных матчей подряд, поэтому на секундочку оставим ледовые побоища в покое и заглянем, что скрывается под формой нашей сборной? У кого самые красивые локоны, кто самый большой модник в команде и все ли красавчики в нашей сборной женаты? Ищите ответы в нашей подборке!