Мария Шарапова вылетела в первом круге с третьего турнира подряд

Россиянка Мария Шарапова уступила француженке Каролин Гарсии в первом раунде престижного теннисного турнира в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

41-я ракетка мира, получившая от организаторов турнира wild card, в первом раунде проиграла шестому номеру соревнований француженке Каролин Гарсии со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты, за которые россиянка сделала 17 эйсов и 10 двойных ошибок.

Ранее счет в личных встречах был 4-0 в пользу Марии. Во втором круге соревнований Porsche Tennis Grand Prix Гарсия сразится с украинкой Мартой Костюк.

Отметим, что Шарапова потерпела третье поражение подряд в первом круге. Она вернулась на корт после травмы, которая вынудила ее сняться с мартовского турнира в Майами.

В нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем Мария выступила только на трех турнирах WTA. На Открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга, на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе выбыла из борьбы в первых раундах.