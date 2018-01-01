Врачи не пускают Панарина и Наместникова на чемпионат мира

Российские легионеры клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин и Владислав Наместников скорее всего не смогут помочь сборной России на стартующем 4 мая в Дании чемпионате мира по хоккею.

26-летний форвард «Коламбуса» Панарин получил повреждение по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (2-4) и в последних трех играх не набрал ни одного очка, играя на обезболивающих.

«Врачи пока запретили Артемию ехать на чемпионат мира. У него травма колена», - сообщил порталу «Чемпионат» агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками по системе «гол плюс пас», а в шести играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

«Я пытался использовать некоторые обезболивающие, но они не сильно помогли. Я до сих пор чувствую боль», - признался российский форвард изданию The Columbus Dispatch.

Напомним, что Панарин и его одноклубник голкипер Сергей Бобровский получили вызов в сборную России сразу же после вылета «Блю Джекетс» из розыгрыша Кубка Стэнли.

Не поможет национальной команде, скорее всего, и травмированный форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников.

«Врачи два дня назад сказали, что для восстановления Владислава надо где-то две-три недели. К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный, скорее всего, он не едет», - заявил ТАСС вездесущий агент Мильштейн.

Соглашение 25-летнего Наместникова с «Рейнджерс» истекает этим летом. Однако, по словам Мильштейна, ему нашли страховую компанию, которая обезопасила бы его будущий контракт. ЧМ-2018 хоккеист рискует пропустить только из-за травмы.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Наместников провел 81 матч за «Тампу» и «Рейнджерс», набрав 48 очков (22+26).