CAS: есть доказательства, что в Сочи-2014 была схема по использованию допинга

«Мы хотели бы подчеркнуть момент, о котором не говорится в этом документе. Комиссия не выносила решения о том, существовала ли схема по использованию допинга в Сочи-2014, а если существовала, то в какой форме. Однако комиссия признаёт, что есть серьёзные доказательства того, что она работала.

Более того, комиссия не считает возможным прийти к заключению, что существование системы использования допинга и системы по её сокрытию, даже если они будут доказаны, должны неизменно вести к выводу о том, что данный спортсмен нарушил антидопинговые правила", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте CAS.