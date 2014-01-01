Среда, 25 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

CAS: есть доказательства, что в Сочи-2014 была схема по использованию допинга

rus.postimees.ee
Фото: AFP/LETA

Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) в мотивирочной части оправдательного решения по российскому лыжнику Александру Легкову заявила, что есть серьёзные доказательства существования системы по использования допинга в Сочи-2014, передает championat.com

«Мы хотели бы подчеркнуть момент, о котором не говорится в этом документе. Комиссия не выносила решения о том, существовала ли схема по использованию допинга в Сочи-2014, а если существовала, то в какой форме. Однако комиссия признаёт, что есть серьёзные доказательства того, что она работала.

Более того, комиссия не считает возможным прийти к заключению, что существование системы использования допинга и системы по её сокрытию, даже если они будут доказаны, должны неизменно вести к выводу о том, что данный спортсмен нарушил антидопинговые правила", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте CAS.

1 Комментарий