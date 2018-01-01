Российская сторона все-таки признала обвинения в адрес Крушельницкого

«На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде», — сказал Свищев.

Глава ФКР рассказал, что 26 апреля проведет встречу с главой Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде. По его словам, в этот же день российская сторона предоставит документы в CAS для ознакомления противоположной стороной.

16 марта WCF потребовала дисквалифицировать Крушельницкого.

В организации посчитали, что необходимо отстранить спортсмена от соревнований на четыре года.

На Олимпийских играх 2018 года в организме Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Из-за этого он и его партнерша Анастасия Брызгаловабыли лишены бронзовых медалей в дабл-миксте. Сам спортсмен настаивает на том, что не принимал запрещенный препарат. Он допустил, что мельдоний ему могли подсыпать.