Мадридский «Реал» приблизился к выходу в финал Лиги чемпионов

«Бавария» на правах хозяина лучше начала матч, создала хороший момент уже на первой минуте матча, но дальше «Реалу» без последствий для себя удалось выровнять игру и отвести ее от своих ворот.

Но, как оказалось, это принесло проблемы «Реалу», ведь в средине тайма «Бавария» выбежала в стремительную контратаку, Киммих пробежал половину поля, сблизился к воротам и пробил мимо Наваса, открыв счет в матче.

После этого гола игра «Реала» расклеилась и «Бавария» имела несколько прекрасных возможностей увеличить счет, но вместо этого Реал сравнял счет. Марсело отлично поймал мяч и из-за пределов отправил его в самый угол. «Реал» вчистую проиграл первый тайм, но ушел на перерыв при счете 1:1.

На ход второго тайма повлиял еще один гол «Реала» после ошибки защитников хозяев. Рафинья подарил мяч Реалу, Асенсио и Васкес убежали в атаку, Лукас вывел Марко один на один и тот отправил мяч мимо Ульрайха.

После того, как «Реал» вышел вперед, гости отошли к своим воротам, играя на контратаках, но при этом сосредоточившись на защите своих ворот. Такая тактика принесла свои плоды – у «Баварии» хватало моментов, но подводила точность, да и Навас несколько раз выручил команду, поэтому счет на табло не изменился.