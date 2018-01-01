Легкоатлеткам с высоким уровнем тестостерона придется соревноваться с мужчинами

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) выпустила новые правила для спортсменок с отклонениями по гендерным признакам, которые вступят в силу 1 ноября 2018 года.

Согласно этим правилам, опубликованным на официальном сайте организации, спортсменки, чей уровень тестостерона в крови превышает 5 нмоль/л, должны будут снижать его с помощью гормональных препаратов и поддерживать на этом уровне до тех пор, пока рассчитывают выступать на международных соревнованиях, передает «Интерфакс».

Спортсменкам, не желающим снижать уровень тестостерона в крови, разрешат выступить в мужских соревнованиях, а также женских, которые не относятся к международным турнирам.

У большинства спортсменок уровень тестостерона составляет от 0,12 до 1,79 нмоль/л в крови, тогда как у спортсменов-мужчин после полового созревания этот диапазон составляет 7,7-29,4 нмоль/л.

Исследования показали, что в среднем семь спортсменок на тысячу имеют гендерные отклонения, это в 140 раз больше, чем вне спорта.

Одним из последних наиболее ярких примеров гендерных отклонений среди легкоатлеток является южноафриканская бегунья Кастер Семеня. В результате долгих разбирательств по поводу ее половой принадлежности Семене разрешили участвовать в женских турнирах, после чего она завоевала золото Игр-2012 в Лондоне на дистанции 800 метров и повторила свой успех в Рио-де-Жанейро.



