Увековечен номер легендарного латвийского вратаря Артура Ирбе

В четверг Латвийская хоккейная федерация на торжественной церемонии перед проверочным матчем сборных Латвии и Швейцарии в «Арена Рига» увековечила майку легендарного вратаря Артура Ирбе с первым номером.

На церемонии, на которой присутствовали родные Ирбе, к сводам арены была поднята хоккейная майка с фамилией Ирбе и номером 1, который в дальнейшем в сборной использовать не будет.

«Спасибо всем присутствующим, мне нужно говорить дольше, чтобы у швейцарцев застоялись ноги», - начал свою речь с шутки Ирбе, так как во время церемонии на льду присутствовали только игроки сборной Латвии, тогда как швейцарцы находились в раздевалке.

В начале церемонии на большом экране демонстрировался видеоролик об Ирбе и его ярчайших моментах в рядах сборной.

Ирбе поблагодарил своих родителей Артийса и Малду, а также жену Мадару, дочь Аниту и сыновей Атиса и Паулса.

Кроме того, он выразил слова благодарности брату Арвидсу, который с детства был его товарищем по соревнованиям, учителем и конкурентом, а также дяде Марису, который водил его в трехлетнем возрасте на хоккейные матчи.

Легендарный голкипер поблагодарил и своего первого тренера Андриса Силиньша.

«Я благодарен многим, как противникам, так и членам своей команды, так как без соперника нет хоккея, а без членов команды нет команды, без которой нельзя почувствовать победу. Хоккей невозможен без судей, организаторов, чистильщиков льда. Я благодарен всех, кто был со мной в пути от начала до этого момента», - сказал Ирбе.

Напомним, вратарь, которому сейчас 51 год, за время своей карьеры провел в НХЛ 13 сезонов, выступая за различные клубы.

В составе сборной Латвии Ирбе провел 64 матча и участвовал в девяти чемпионатах мира, а также в двух олимпийских турнирах. В 1989 и 1990 годах Ирбе выступал на чемпионате мира в составе сборной СССР.

В 2010 году он был включен в зал славы Международной федерации хоккея.

В латвийской хоккее увековечены номера еще двух хоккеистов - 19-й номер Хелмута Балдериса и 7-й номер Карлиса Скрастиньша.