Сборная Латвии проиграла седьмой проверочный матч подряд

Вечером в четверг сборная Латвии по хоккею в «Арена Риги» в рамках подготовки к чемпионату мира провела очередной проверочный матч. На этот раз подопечным Гирта Анкипанса противостояла сборная Швейцарии, которая в упорной борьбе сумела одержать победу в оветрайме со счетом 2:1. Перед матчем был увековечен номер легендарного латвийского вратаря Артура Ирбе.

Единственную шайбу в составе сборной Латвии на шестой минуте матча забросил Андрис Джериньш. В свою очередь в третьем периоде Анкипансу пришлось произвести вынужденную замену вратаря, так как травму получил Кристерс Гудлевскис. В результате, голкипер ушел в раздевалку, а его место в воротах занял Улдис Чалпа. Позднее стало известно, что травма Гудлевскиса не очень серьезна.

Это поражение стало для сборной Латвии уже седьмым подряд - пока что команда не сумела выиграть ни одного проверочного матча.

После матча состоялась традиционная для таких турниров серия буллитов, в которой со счетом 2:1 победила Латвия, причем обе шайбы в составе команды забросил Родриго Аболс.

Следующий матч команды проведут в пятницу, 27 апреля.