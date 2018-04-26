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Фото и видео: у фанатов литовского «Жальгириса» есть чему поучиться

Русский TVNET
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Фото: 15min.lt/LETA

Можно сказать, что в Литве баскетбол - религия. Это можно наблюдать практически в каждой домашней игре каунасского «Жальгириса». Отличная поддержка болельщиков способствовала историческим достижениям клуба на сцене Европы.

В четверг «Жальгирис» в четвертьфинальном матче Евролиги со счетом 101:91 победил греческий клуб «Олимпиакос» и вышел в финальные соревнования, в котором стартуют четыре лучшие команды сезона.

Отметим, что на игре присутствовало 14,5 тысяч жителей.

Каунасский клуб стал чемпионом Евролиги в 1999 году.

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