Фото и видео: у фанатов литовского «Жальгириса» есть чему поучиться

В четверг «Жальгирис» в четвертьфинальном матче Евролиги со счетом 101:91 победил греческий клуб «Олимпиакос» и вышел в финальные соревнования, в котором стартуют четыре лучшие команды сезона.

Exceptional atmosphere in Zalgirio arena, Game 5 vs Olympiacos. They’re coming to Belgrade. #zalgiris pic.twitter.com/7o8InxGrZ8— Donatas Urbonas (@Urbodo) April 26, 2018