«Вашингтон» упустил победу над «Питтсбургом» в первом матче четвертьфинала Кубка Стэнли

Первый раунд культового противостояния Кубка Стэнли между сверхпринципиальными соперниками завершился со счетом 2:3 в пользу действующих чемпионов лиги. Уступая на столичной Capital One Arena по ходу третьего периода в две шайбы, «Пингвины» соорудили три гола менее чем за пять минут.

В составе хозяев шайбы забросили Евгений Кузнецов (0:17) и Александр Овечкин (40:28). У гостей отличились Патрик Хернквист (42:59), Сидни Кросби (45:20) и Джейк Генцел (47:48), который поучаствовал во всех трех шайбах своей команды.

Овечкин стал первым игроком в истории «Вашингтона», сумевшим набрать 100-е очко в плей-офф в карьере. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин этот матч пропускал из-за травмы, сообщает NHL.com.

«Питтсбург» повел в серии со счетом 1-0, следующий матч состоится в воскресенье также на льду «Кэпиталз». Команды третий год подряд пересекаются во втором раунде плей-офф, в прошлом и позапрошлом сезонах сильнее был «Питтсбург», который в итоге выигрывал Кубок Стэнли.