Самому агрессивному игроку НХЛ запретили целовать своих соперников

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально попросила форварда «Бостона» Брэда Маршанда не целовать и не обнимать своих соперников, сообщает Sportsnet.

Один из самых задиристых игроков НХЛ, которого экс-президент США Барак Обама называл «маленьким комочком ненависти», по ходу сезона проявлял весьма странные чувства по отношению к форварду «Торонто» Лео Комарову.

В матче плей-офф первого раунда Кубка Стэнли форвард, за свой провокационный стиль игры также заслуживший прозвище Крыса, неожиданно обнял финна и поцеловал его в щеку.

«Я ему сразу сказал: у меня жена и сын есть, поэтому не могу ответить на его поцелуй. Иногда такие вещи случаются. В какой-то мере мне это даже понравилось», - признался после той игры Комаров.

Маршанд целовал Комарова и во время предыдущей встречи команд в регулярном чемпионате. Между игроками назревала драка, они сцепились, проехали несколько метров, но битва не состоялась - ситуацию разрядила нежность Брэда, которую Лео совсем не ожидал.

После рецидива «Бостон» и получил вышеуказанное обращение от лиги.