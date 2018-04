Австралийский футболист забил мяч «ударом скорпиона»

Макгри сравнял счет во встрече на 56-й минуте. Австралиец, получив мяч снова, ударил по мячу пяткой, располагаясь лицом к воротам. «Джетс» довели матч до победы.

Итоговый счет противостояния — 2:1 в пользу команды из Ньюкасла. Победный гол на счету Джейсон Хофман.

And the winner of the 2018 Puskas Award is...



RILEY MCGREE OF THE A-LEAGUE!!! pic.twitter.com/IiQUWGXm2i— JΛKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) April 27, 2018