Президентом Латвийской футбольной федерации избран Каспар Горкшс

Бывший капитан сборной Латвии по футболу Каспар Горкшс в пятницу избран президентом Латвийской футбольной федерации (ЛФФ).

В первом же туре голосования он набрал 56 голосов, необходимых для избрания руководителем ЛФФ.

На эту должность претендовали еще два кандидата - президент Латвийской ассоциации футбола в помещениях Вадим Ляшенко и президент спортивного клуба «Цесис» Кришьянис Клявиньш. Они набрали соответственно 48 и четыре голоса.

Предыдущему президенту ЛФФ Гунтису Индриксонсу, возглавлявшему федерацию с 1996 года, в пятницу был присвоен статус почетного президента ЛФФ.