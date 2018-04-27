Сборная Латвии по хоккею повторно проиграла швейцарцам

В пятницу вечером сборная Латвии по хоккею в «Арена Риги» в рамках подготовки к Чемпионату мира провела очередной проверочный матч. Как и в четверг, наша команда играла со сборной Швейцарии. Счет игры 0:3(0:1, 0:2, 0:0).

Несмотря на множество возможностей, имея численное превосходство, игроки латвийской сборной не смогли забить в предпоследнем проверочном матче перед предстоящим Чемпионатом мира.

Это восьмое поражение подряд для латвийцев. Пока что команда не сумела выиграть ни одного проверочного матча.

Puse spēle aizvadīta un jau 3-0 šveiciešu labā. pic.twitter.com/jy28wc0aT3— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 27, 2018

Накануне латвийская сборная проиграла овертайм, но в упорной борьбе выиграла по буллитам у швейцарцев со счетом 2:1.

Neliela neveiksme palīdz Šveices izlasei izvirzīties vadībā, 1-0. pic.twitter.com/CDWmnWjz7n— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 27, 2018

Чемпионат мира по хоккею начнется в Дании уже через неделю, 4 мая и продлится до 20 мая.