Сборная России без Знарка опять проиграла

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции со счетом 1:3 в рамках Шведских Игр Еврохоккейтура, тем самым продлив серию поражений до пяти матчей.

Шведы добились преимущества в три шайбы к 34-й минуте противостояния. Единственную шайбу в составе россиян на 53-й минуте забросил нападающий Алексей Бывальцев.

Предыдущий матч команда под руководством Ильи Воробьева проводила против финнов. Тогда сборная Финляндии праздновала победу по буллитам 3:2.

Олег Знарок, приведший российских хоккеистов к золоту Игр в Пхенчхане, покинул сборную России 12 апреля. Воробьев, работавший до этого в тренерском штабе Знарка, стал исполняющим обязанности главного тренера.

Следующий матч россияне проведут против хоккеистов сборной Чехии. Встреча пройдет 29 апреля.