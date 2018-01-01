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За родину! Очень патриотичная новая экипировка вратаря Мерзликина

TVNET
Элвис Мерзликин показал новую экипировку | Фото: LETA/Ekrānšāviņš no Twitter/TVNET kolāža

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин в Twitter опубликовал фотографии своей новой, очень патриотичной экипировки. В частности на ней изображены Памятник свободы, лев и гриф Латвийского герба, а также три башни Старой Риги - Домский собор, Церковь Св. Петра и Кафедральный собор Св. Екаба.

«Спасибо Bauer Hockey [компания по экипировке] за великолепную работу. Вы делаете сумасшедшие экипировки. Также спасибо Syla Brush [художнице] за прекрасную работу,» - написал латвийский вратарь.

Мерзликину 24 года, в этом сезоне он выступал в Чемпионате Швейцарии в команде Lugano. За 18 игр он в среднем пропускал 2,17 шайб и отбивал 93,45% бросков.

В ближайшее время Мерзликина ждут в сборной Латвии, чтобы подготовиться к предстоящему Чемпионату мира по хоккею.

Мерзликин, наряду с Оскаром Цибульскисом и Андрисом Джериньшем, были названы лучшими игроками прошлого чемпионата в составе сборной Латвии.

Подготовку к Чемпионату мира Латвия закончит уже совсем скоро - 1 мая, проверочной игрой против сборной Канады.

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