За родину! Очень патриотичная новая экипировка вратаря Мерзликина

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликин в Twitter опубликовал фотографии своей новой, очень патриотичной экипировки. В частности на ней изображены Памятник свободы, лев и гриф Латвийского герба, а также три башни Старой Риги - Домский собор, Церковь Св. Петра и Кафедральный собор Св. Екаба.

Thank you to @BauerHockey for an amazing job! You guys make the sickest gear! 😍 💥💥🔥🔥🔥🔥💣

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And as well to @Sylabrush for awesome job😏👊🏼👊🏼💥🔥 pic.twitter.com/ToYEHe78aq— Elvis Merzlikins (@Merzly30) 28 апреля 2018 г.

«Спасибо Bauer Hockey [компания по экипировке] за великолепную работу. Вы делаете сумасшедшие экипировки. Также спасибо Syla Brush [художнице] за прекрасную работу,» - написал латвийский вратарь.

Мерзликину 24 года, в этом сезоне он выступал в Чемпионате Швейцарии в команде Lugano. За 18 игр он в среднем пропускал 2,17 шайб и отбивал 93,45% бросков.

В ближайшее время Мерзликина ждут в сборной Латвии, чтобы подготовиться к предстоящему Чемпионату мира по хоккею.

Мерзликин, наряду с Оскаром Цибульскисом и Андрисом Джериньшем, были названы лучшими игроками прошлого чемпионата в составе сборной Латвии.