Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира меньше чем за минуту

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, которого перед поединком допросили сотрудники ФБР, одержал победу над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США.

Бой, состоявшийся в Чикаго в ночь на воскресенье, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для победы россиянину потребовалось менее минуты.

«Испытываю большую радость, - сказал с улыбкой Емельяненко после боя. - Слава богу, мы победили. Нанес ли Мир какой-то урон? Надо посмотреть, но пока вроде ничего нет. Ну, разбил немного».

Для 41-летнего Емельяненко данная победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления карьеры в 2015 году российский боец одержал третью победу в четырех боях.

Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом. Предположительно бой состоится в сентябре или октябре 2018 года.

«Радуюсь, как и все, кто за меня болел, молился за меня, - сказал Федор Емельяненко в эфире «Матч-ТВ». - Желаю хорошей подготовки Чейлу, а там уже как Бог даст».





