Сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьеве

Сборная России по хоккею одержала первую победу под руководством Ильи Воробьева. Встреча Евротура с командой Чехии завершилась со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».

Заброшенными шайбами в составе россиян отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников. У чехов отличились Дмитрий Яшкин и Филип Хитил.

Эта победа стала первой для Воробьева за шесть матчей после того, как он сменил на этом посту Олега Знарка.

Евротур. Шведские игры. Третий тур

Россия — Чехия — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

0:1 — Яшкин (Хитил) — 8:44

1:1 — Дадонов (Анисимов) — 9:11

2:1 — Бучневич (Ткачев) — 12:54

2:2 — Хитил (Моравчик, Нечас) — 33:02

3:2 — Ткачев (Бучневич) — 37:28

4:2 — Сошников — 48:20