Сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьеве

Сборная России по хоккею одержала первую победу под руководством Ильи Воробьева. Встреча Евротура с командой Чехии завершилась со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».
Заброшенными шайбами в составе россиян отличились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачев и Никита Сошников. У чехов отличились Дмитрий Яшкин и Филип Хитил.
Эта победа стала первой для Воробьева за шесть матчей после того, как он сменил на этом посту Олега Знарка.
Евротур. Шведские игры. Третий тур
Россия — Чехия — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
0:1 — Яшкин (Хитил) — 8:44
1:1 — Дадонов (Анисимов) — 9:11
2:1 — Бучневич (Ткачев) — 12:54
2:2 — Хитил (Моравчик, Нечас) — 33:02
3:2 — Ткачев (Бучневич) — 37:28
4:2 — Сошников — 48:20