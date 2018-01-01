Формула-1: Гран-при Азербайджана выиграл Хэмилтон

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Азербайджане.

Вторым финишировал финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, третьим стал мексиканец Серхио Перес, защищающий цвета «Форс Индии».

В общем зачете «Формулы-1» после четырех гонок на первое место поднялся Хэмилтон, набрав 70 очков, вторым идет немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель (66), который занял в гонке Гран-при Азербайджана четвертое место, хотя и стартовал с первой позиции, на третьей строчке итогового протокола располагается Райкконен (48).

Следующий этап состоится в Испании с 11 по 13 мая.