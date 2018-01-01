Иранские болельщицы переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч

Болельщицы иранского футбольного клуба «Персеполис» переоделись в мужчин, чтобы попасть на матч любимой команды. Иранским женщинам запрещено ходить на футбол и волейбол.

Девушки использовали парики, а также накладные бороды и брови, чтобы пройти контроль на входе на стадион.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 апреля 2018 г.

На трибунах болельщицы не стеснялись фотографироваться с флагами «Персеполиса» и петь гимн клуба. В итоге «Персеполис» выиграл у «Сепидруда» со счетом 3:0.