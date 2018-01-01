Понедельник, 30 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Иранские болельщицы переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч

Meduza.io
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Болельщицы иранского футбольного клуба «Персеполис» переоделись в мужчин, чтобы попасть на матч любимой команды. Иранским женщинам запрещено ходить на футбол и волейбол.

Девушки использовали парики, а также накладные бороды и брови, чтобы пройти контроль на входе на стадион.

На трибунах болельщицы не стеснялись фотографироваться с флагами «Персеполиса» и петь гимн клуба. В итоге «Персеполис» выиграл у «Сепидруда» со счетом 3:0.

0 Комментарии