Сборная Латвии по хоккею в «Арена Рига» встретится с Канадой

В понедельник сборная Латвии в «Арена Рига» проведет последний проверочный матч перед чемпионатом мира в Дании и встретится со звеpдной сборной Канады, которая рассматривается в качестве главного фаворита предстоящего турнира. Игра начнется в 17:00 и будет транслироваться на телеканале LTV7.

В этом сезоне Макдейвид в составе «Эдмонтон Ойлерс» набрал 108 очков (41 гол и 67 передач).

Для Латвии это станет заключительным, девятым проверочным матчем перед ЧМ. До этого в подготовительных играх Латвии только проигрывала - команда дважды уступила Норвегии 2:3 и 2:6, дважды со счетом 1:4 Словакии, 0:3 и 0:5 Финляндии и 1:2 в овертайме о 0:3 Швейцарии.

Чемпионат мира в Дании стартует уже в эту пятницу. Сборная Латвии сыграет в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Норвегией, Данией и Южной Кореей. Четыре сильнейшие команды пройдут в четвертьфинал.