Велопробег «Критическая масса» собрал около тысячи участников

Сегодня в Риге в 15-м велопробеге «Критическая масса» участвуют около 1000 велоэнтузиастов.

Велопробег начался 13.00 от театра «Дайлес». В нем участвуют в основном молодые велосипедисты, некоторые - на нестандартных и самодельных велосипедах, а также владельцы других немоторизованных средств передвижения - роликовых коньков, скейтбордов, кресел-колясок.

Велопробег «Критическая масса» проводится с целью «отпраздновать весну» и напомнить политикам о необходимости решения вопроса велоинфраструктуры в столице.

Госполиция считает, что хаотичное и спонтанное массовое движение «Критической массы» по улицам Риги вызывает существенные риски для безопасности как для самих участников велопробега, так и для других участников дорожного движения, и призывает всех тщательно обдумать, действительно ли участие в нем способствует достижению его цели - созданию безопасной городской среды для велосипедистов.