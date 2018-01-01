Чуда не случилось: Латвия жестко капитулировала перед сборной Канады

При наполовину заполненных трибунах «Арена Рига» вечером 1 мая состоялась заключительная игра сборной Латвии в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею, который начнется уже в эту пятницу, 4 мая. Латвия в поверочном матче сразилась со сборной великой хоккейной державы Канады и капитулировала со счетом 1:6.

Игра началась на высоких скоростях, однако первая шайба залетела в ворота сборной Латвии только за 5 минут до окончания первого периода. Счет открыл хоккейная звезда Канады - Коннор Макдэвид, выбранный капитаном сборной на чемпионате мира 2018.

Невероятно, но спустя всего минуту, сборная Латвии в лице Родриго Аболса забила канадцам ответную шайбу, и перед первым перерывом счет на табло стал 1:1.

Rodrigo Ābols ātri panāk 1-1.

Rodrigo Abols answers right back 1-1. pic.twitter.com/RJO2dt3p0h— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 1 мая 2018 г.

В первые минуты второго периода канадцы снова вырвались вперед после шайбы нападающего Энтони Бовилье.

И тут понеслось, снова и снова в ворота сборной Латвии, как горячая картошка, летели шайбы уверенных канадцев.

На второй перерыв сборная Латвии отправилась уже со счетом 1:4.

Pažo izdodas iegūt ripu pie Latvijas izlases vārtiem un viņa raidītais metiens dod ceturtos vārtus Kanādai, 4-1.

Pageau retrieves the puck in front of Latvian goal and his shot makes it 4-1 Canada. pic.twitter.com/tUe0Lnig3s— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 1 мая 2018 г.

Драматично для латвийской сборной начался и третий период - в первой пятиминутке канадцы закатили пятую шайбу, о которой, правда, велись долгие дебаты - засчитывать ее или нет. Засчитали.

Pažo izdodas iebakstīt ripu vārtos gūstot Kanādas piektos vārtus.

Pageu pushes the puck into the net to make it 5-1 Canada. pic.twitter.com/bF4uoFbefg— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 1 мая 2018 г.

За этой шайбой последовала следующая. За 9 минут до конца встречи счет на табло показывал уже 1:6. В воротах Латвии побывала и седьмая шайба от Райана О'Райли, которую, впрочем, согласно правилам, не засчитали.

Минут за 10 до окончания Латвия заменила вратаря - на смену Кристеру Гудлевскису в ворота встал Матис Эдмунд Кивлениекс, который достоял «в сухую». Для себя. Для сборной Латвии матч закончился поражением с шестью пропущенными шайбами.