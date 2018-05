Чуда не случилось: Латвия жестко капитулировала перед сборной Канады

Игра началась на высоких скоростях, однако первая шайба залетела в ворота сборной Латвии только за 5 минут до окончания первого периода. Счет открыл хоккейная звезда Канады - Коннор Макдэвид, выбранный капитаном сборной на чемпионате мира 2018.

Невероятно, но спустя всего минуту, сборная Латвии в лице Родриго Аболса забила канадцам ответную шайбу, и перед первым перерывом счет на табло стал 1:1.

В первые минуты второго периода канадцы снова вырвались вперед после шайбы нападающего Энтони Бовилье.

И тут понеслось, снова и снова в ворота сборной Латвии, как горячая картошка, летели шайбы уверенных канадцев.

На второй перерыв сборная Латвии отправилась уже со счетом 1:4.

Pažo izdodas iegūt ripu pie Latvijas izlases vārtiem un viņa raidītais metiens dod ceturtos vārtus Kanādai, 4-1.

Pageau retrieves the puck in front of Latvian goal and his shot makes it 4-1 Canada. pic.twitter.com/tUe0Lnig3s— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 1 мая 2018 г.