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Чуда не случилось: Латвия жестко капитулировала перед сборной Канады

Русский TVNET
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Фото: LETA

При наполовину заполненных трибунах «Арена Рига» вечером 1 мая состоялась заключительная игра сборной Латвии в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею, который начнется уже в эту пятницу, 4 мая. Латвия в поверочном матче сразилась со сборной великой хоккейной державы Канады и капитулировала со счетом 1:6.

Игра началась на высоких скоростях, однако первая шайба залетела в ворота сборной Латвии только за 5 минут до окончания первого периода. Счет открыл хоккейная звезда Канады - Коннор Макдэвид, выбранный капитаном сборной на чемпионате мира 2018.

Невероятно, но спустя всего минуту, сборная Латвии в лице Родриго Аболса забила канадцам ответную шайбу, и перед первым перерывом счет на табло стал 1:1.

В первые минуты второго периода канадцы снова вырвались вперед после шайбы нападающего Энтони Бовилье.

И тут понеслось, снова и снова в ворота сборной Латвии, как горячая картошка, летели шайбы уверенных канадцев.

На второй перерыв сборная Латвии отправилась уже со счетом 1:4.

Драматично для латвийской сборной начался и третий период - в первой пятиминутке канадцы закатили пятую шайбу, о которой, правда, велись долгие дебаты - засчитывать ее или нет. Засчитали.

За этой шайбой последовала следующая. За 9 минут до конца встречи счет на табло показывал уже 1:6. В воротах Латвии побывала и седьмая шайба от Райана О'Райли, которую, впрочем, согласно правилам, не засчитали.

Минут за 10 до окончания Латвия заменила вратаря - на смену Кристеру Гудлевскису в ворота встал Матис Эдмунд Кивлениекс, который достоял «в сухую». Для себя. Для сборной Латвии матч закончился поражением с шестью пропущенными шайбами.

Впервые в истории Латвия отправится на чемпионат мира по хоккею без единой победы в проверочных матчах. Напомним, первая игра сборной Латвии в рамках чемпионата мира пройдет уже в эту субботу, 5 мая, в 13:15 против сборной Норвегии.

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