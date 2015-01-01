Мужскую сборную России по биатлону может возглавить Уле-Эйнар Бьорндален

Новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону может стать восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

По данным источника, 44-летний норвежец является одним из главных кандидатов на этот пост после того, как Союз биатлонистов России (СБР) не стал предлагать новый контракт немцу Рико Гроссу.

Гросс работал в сборной России с августа 2015 года. По итогам нынешнего сезона деятельность тренеров национальной команды признана неудовлетворительной.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. В апреле он объявил о завершении карьеры.

Комиссия СБР по рассмотрению заявок тренеров соберется 10 или 11 мая.





