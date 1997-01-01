Тренер сборной по хоккею, канадец Боб Хартли о том, почему Латвия продула его землякам

После девятого поражения сборной Латвии в рамках проверочных матчей перед Чемпионатом мира по хоккею, главный тренер Боб Хартли заявил, что результат его не интересует и он высоко ценит то, как хоккеисты выкладывались на игре. Тренер остался доволен матчем против Канады, в котором, напомним, Латвия уступила со счетом 1:6.

«Очень горжусь командой. Тяжело бились. Нам необходимо строить команду, которая была бы единой,» - заявил после игры Хартли. «Это, возможно, была лучшая проверочная игра. Меня не интересует результат, а показанная работа», - акцентировал тренер сборной Латвии.

Отметим, что Латвия в ходе подготовки к чемпионату впервые с 1997 года проиграла все проверочные встречи.

Хартли отметил, что в игре против его земляков решающей была скорость и контроль шайбы. «Нам важно разработать программу, развивающую скорость игроков, силу и качество скольжения. Скольжение было главной разницей,» - добавил канадский эксперт.

Также прозвучало, что сборная Латвии этой весной пребывает не в лучшем составе. «У нас травмы, влияющие на состав. Невозможно заменить таких игроков как Даугавиньш и Дарзиньш. Но тут ничего не поделаешь. Нельзя победить с игроками, которых нет,» - признался Хартли.

Также стало известно, что проверочный матч против Канады стал последним для Мартиньша Ципулиса, который не отправится на Чемпионат 2018.