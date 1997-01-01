Ветеран Ципулис символично попрощался со сборной Латвии

Ветеран сборной Латвии по хоккею, 37-летний нападающий Мартиньш Ципулис 1 мая на проверочном матче против Канады попрощался с родной сборной. В карьере Ципулиса эта игра стала 207-ой по счету в составе сборной. На Чемпионат мира 2018 он не поедет - не прошел отбор.

Со сборной Ципулис попрощался на положительной ноте:

«Я уже медленно шел к этому. Впервые об уходе со сборной я сказал уже в Дании, достигнув 200 игр. Поговорил с Хартли, и он сказал, еще не время покидать хоккей. Предложил сделал это дома,» - после игры против Канады рассказал Ципулис.

Ципулис символично начал этот матч с первого вбрасывания и также символично закончил его в последней длинной смене в конце встречи.

Напомним, проверочный матч 1 мая закончился со счетом 1:6 в пользу Канады. Для Латвии это стало девятым подряд поражением - впервые с 1997 года сборная проиграла все проверочные встречи при подготовке к Чемпионату мира.

Ципулис дебютировал в чемпионате мира в 2005 году в Австрии, всего за свою карьеру отыграв на 11 мировых соревнованиях. В этом году Ципулис в составе команды «Kurbads» стал чемпионом Латвии.

Спортсмен признал, что заканчивать карьеру хоккеиста не планирует.

«Я бы хотел еще поиграть в профессиональный хоккей, и не только в Латвии. Я держу себя в форме,» -

отметил 37-летний нападающий.

За то, что Хартли не берет его в Данию, Ципулис не в обиде: «Я сыграл в семи проверочных матчах и ничего заметного не сделал. Если бы я был тренером, и ветеран был бы на уровне с молодым, я бы тоже на чемпионат взял нового игрока. Это решение логично и понятно,» - признал Ципулис.