Мадридский «Реал» третий год подряд сыграет в финале Лиги чемпионов

Футболисты мадридского «Реала» третий раз подряд завоевали путевку в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв по сумме двух встреч мюнхенскую «Баварию».

Ответный полуфинальный матч во вторник в Мадриде завершился со счетом 2:2.

В составе гостей отличились Йозуа Киммих (3) и Хамес Родригес (63), арендованный мюнхенским клубом у «Реала» перед началом сезона. У хозяев дубль оформил Карим Бензема (11, 46).

Таким образом, «Баварии» для итоговой победы не хватило одного мяча, забитого на чужом поле. Неделю назад в Мюнхене они уступили 1:2.

Королевский клуб из Мадрида в третий раз подряд сыграет в финале Лиги чемпионов, причем «сливочные» стали победителями двух предыдущих розыгрышей турнира.

Соперник «Реала» по финалу главного футбольного еврокубка определится 2 мая по итогам противостояния итальянской «Ромой» и английского «Ливерпуля». В первом матче мерсисайдцы победили на своем поле со счетом 5:2.





