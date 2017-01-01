Серена Уильямс надеется на изменение правил в теннисе для молодых мам

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс выразила надежду, что теннисисткам, которые вынуждены делать паузу в карьере в связи с беременностью, будут предоставлять защищенный рейтинг, сообщает «Советский спорт».

«Раньше, если ты не могла играть из-за беременности или травмы, то получала особый рейтинг. Потом случилось много всего, и в итоге правила поменялись. Сейчас мне нелегко, так как я в первом же круге могу попасть на лидера рейтинга. Но я смирилась с этим, это нормально. Ты должна играть как можно лучше в любом случае», — приводит ее слова The View.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» также отметила, что надеется на изменение правил.

«Надеюсь, для следующей первой ракетки мира, которая родит ребенка, правило поменяют, чтобы она не возвращалась в тур на 400-ю строчку рейтинга», — говорит Уильямс.

Серена Уильямс стала мамой 1 сентября 2017 года и опустилась с первой строчки рейтинга на 449-ю.