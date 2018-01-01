Назван состав сборной Латвии на чемпионат мира; капитаном назначен Букартс

Роберт Букартс на предстоящем чемпионате мира по хоккею будет выполнять обязанности капитана сборной Латвии, сообщил в среду на пресс-конференции главный тренер команды Боб Хартли.

Ассистентами Хартли в тренерском штабе будут Артис Аболс, Жак Клутье и Эдгар Масальскис.

В свою очередь капитаном команды назначен Роберт Букартс, а его ассистентами - Микс Индрашис, Микелис Редлихс, Андрис Джериньш и Кристап Сотниекс.

Все еще сохраняется надежда, что во время чемпионата к сборной сможет присоединиться Теодор Блюгер, однако все зависит от достижений «Питтсбург Пингвинз» в розыгрыше Кубка Стенли в НХЛ.

Сейчас в команде 27 игроков, из которых шесть - вратарь Матисс Эдмундс Кивелниекс, защитники Кристап Зиле и Кристианс Рубинс, а также нападающие Рудолфс Балцерс, Оскар Батня и Никита Евпалов - ранее на чемпионатах мира не выступали. Всего же на ЧМ можно заявить 25 игроков.

«Выдвижение цели осталось в прошлом», - заявил глава Латвийской хоккейной федерации (LHF) Виестурс Козиолс.«Знаем, как у нас шло с комплектацией состава. Цель - бороться за победу в каждой игре».

В среду LHF сообщила, что после проверочного матча против Канады из состава сборной Латвии были отчислены четыре хоккеиста - защитники Эрик Шевченко и Артур Салия, а также нападающие Эгилс Калнс и Марис Бичевскис.

Как уже можно было прогнозировать, последним из списка кандидатов был исключен голкипер Улдис Чалпа, который стал лишним после присоединения к сборной Кристера Гудлевскиса, Элвиса Мерзликина и Матисса Эдмундса Кивлениекса.

Состав сборной Латвии на чемпионат мира:

вратари: Элвис Мерзликин («Lugano», Швейцария), Кристер Гудлевскис («Sound Tigers», Бриджпорт, АХЛ), Матисс Эдмундс Кивлениекс («Monsters», Кливленд, АХЛ);

защитники: Гунтис Галвиньш, Кристап Зиле, Увис Балинскис (все - рижское «Динамо», КХЛ), Эдгарс Сиксна (карагандинская «Сарянка», ВХЛ), Кристианс Рубинс («Медисин Хэт», WHL), Кристап Сотниекс (тольяттинская «Лада», КХЛ), Ральфс Фрейбергс («Aukro Berani», Чехия), Оскарс Цибульскис («Mountfield», Чехия);

нападающие: Роберт Букартс («Aukro Berani»), Никита Евпалов, Микелис Редлихс, Микс Индрашис, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Гунар Скворцов, Оскар Батня, Френк Разгалс (все - рижское «Динамо», КХЛ), Мартиньш Карсумс (московское «Динамо», КХЛ), Родриго Аболс («Orebro», Швеция), Рудолфс Блацерс («Сан-Хосе Барракуда», АХЛ), Рихард Букартс («Eisbaren», Германия), Андрис Джериньш («Mountfield»), Роналдс Кениньш («Lions», Швейцария), Теодор Блюгерс («Penguins», АХЛ).

Чемпионат мира по хоккею стартует в Дании уже в эту пятницу, а первая игра сборной Латвии состоится в субботу против Норвегии.