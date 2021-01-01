ФИФА готовит новый турнир для сборных

Проект Инфантино подразумевает соревнования с участием восьми сборных, которые будут проходить раз в два года - в октябре/ноябре начиная с 2021 года.

Турнир получит название Final 8 (Финальная восьмерка), но какие именно коанды будут в нем участвовать, не уточняется.

По информации источника, группа инвесторов готова вложить $ 25 млрд в турнир Final 8, а также в новый формат клубного чемпионата мира, в котором должны участвовать 24 команды (с 2021 года), идея которого также принадлежит Инфантино. При этом планируется упразднение Кубка конфедераций.