МОК оспорит оправдательные вердикты CAS по сочинским олимпийцам

Международный олимпийский комитет (МОК) подаст апелляции на решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшие российских спортсменов. Об этом объявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Мы будем подавать апелляции на два решения CAS в Федеральный суд Швейцарии, - цитирует Адамса ТАСС. - У нас 30 дней на подачу апелляций. Мы пока не получили мотивировочную часть, поэтому говорить о каких-либо деталях мы пока не можем. Могу сказать, что мы недовольны этими решениями».

В ноябре 2017 года комиссия МОК под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты 43 российских спортсменов с Игр-2014 по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Позднее CAS удовлетворил апелляции 28 из них, восстановив их олимпийские результаты. Еще 11 атлетов были признаны виновными, однако пожизненное отстранение от Олимпиад суд заменил пропуском Игр-2018 в Пхенчхане.

Дела трех биатлонисток - Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой - еще не рассматривались.



