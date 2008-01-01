Аршавин о планах завершить футбольную карьеру: «Конец близок»

Бывший полузащитник сборной России и «Кайрата» Андрей Аршавин сообщил о скором завершении спортивной карьеры. Об этом он заявил в эфире канала Kazakh.tv.

«Чем старше становишься, тем тяжелее себя приводить в форму после отпуска. (…) Если говорить о карьере, то конец близок, он рядом», - приводит слова спортсмена сайт издания «Советский спорт».

Аршавин отметил, что сам по себе футбол ему «не надоел, это любимое занятие».

«Я бы хотел остаться в футболе. Моментами конечно пугает, что придется завершить карьеру. Это очень тяжелый момент, жизнь полностью должна измениться», - признался он.

Напомним, в середине апреля Аршавин, играющий в казахстанском «Кайрате», отказался ехать на Чемпионат мира в Россию в качестве зрителя. Свое решение он мотивировал тем, что в это время будет проходить первенство Казахстана.

За этот сезон футболист забил четыре гола и провел пять результативных передач в семи турах чемпионата страны, передает Zakon.kz.

Кроме того, футболист тогда не стал комментировать возможное возвращение в состав сборной России. 37-летний Аршавин не выступает в составе национальной команды с 2012 года. В общей сложности в российской сборной он провел 74 игры и забил 17 голов. Он завоевал бронзовые медали на чемпионате Европы - 2008.

В «Кайрат» Аршавин перешел весной 2016 года из краснодарской «Кубани». Последние два сезона он становился серебряным призером чемпионата Казахстана, в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок страны, напоминает ТАСС.