В Риге в третий раз пройдут международные соревнования по аджилити на кубок мэра

В длинные выходные (4,5 и 6 мая) на стадионе спортивного комплекса «Кейзармежс» (ул. Эзермалас, 30. Рига) пройдут уже третьи по счету международные соревнования по аджилити на кубок мэра Риги. В течение трех дней новички и мастера аджилити (участники и призеры чемпионатов мира и Европы) продемонстрируют свою скорость и точность на трассах судьи из Швейцарии Саши Грюндера.

Более 150 спортивных пар из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Швейцарии и Чехии будут бороться за главный приз соревнований — кубок мэра Риги. В трех ростовых категориях (маленькие, средние и большие) будут представлены как популярные в этом виде спорта, так и редкие породы.

Зрители смогут выбрать своих фаворитов и болеть за них во время прохождения трассы. Наша цель - популяризация и развитие аджилити в Латвии, а также повышение зрелищности этого вида спорта, как средства привлечения людей к активному образу жизни.

Аджилити — (англ. agility — быстрота, проворство, ловкость) — очень позитивный и азартный вид спорта с собакой, стремительно набирающий популярность во всем мире. Спортсмен с собакой проходят полосу препятствий в заранее заданном судьей порядке.

Судья оценивает точность и правильность выполнения, а хронометристы засекают время для каждой пары. Побеждает та пара, которая пройдет трассу быстрее всех и без ошибок.

Хендлер не имеет права трогать собаку или препятствия, а управлять собакой на трассе можно исключительно голосом, жестами и языком тела, что требует ловкости и скорости реакции обоих членов команды — человека и собаки.

Начало соревнований: 4, 5 и 6 мая – в 09.00. Вход свободный.