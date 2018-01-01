Состоялись первые игры на ЧМ 2018: «Красная машина» завелась!

4 мая в Дании начался Чемпионат мира по хоккею. Первыми на ледовые побоища в Копенгагене вышли Россия против Франции, а в Хернинге США против Канады. В первой двойке со счетом 7:0 уверенно победила Россия, а в североамериканской дуэли драматичное противостояние закончилось только после серии буллитов, в которой победили США. Результат встречи 5:4 в пользу сборной Америки.

Россия очень бодро начала встречу против Франции и в первом периоде закатила три шайбы в ворота французского вратаря Арди. Федерация хоккея России по такому случаю сделала красивые анимации в честь отличившихся в первом периоде Капризова, Бучневича и Дадонова:

Маэстро Дадонов (не выходя из своего офиса) создает 🚨 ГОООЛ! 🚨 3:0! pic.twitter.com/uzvOOfNmIG— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.

Во втором периоде снова отличился Капризов, забивший четвертую шайбу в ворота Арди.

Вторая шайба Кирилла Капризова (4:0) pic.twitter.com/Ez36M6qzRm— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2018 г.

Третий период начался с пятой шайбы в ворота французов в исполнении Барабанова. Его примеру последовал Максим Шалунов, отправивший шестую шайбу в ворота Арди.

За три минуты до конца встречи Россия забила седьмую шайбу и на этом игра закончилась.

Напомним, все матчи группового этапа российская команда проведет в Копенгагене, на новом стадионе «Роял Арена», построенном только в 2017 году. Ранее этот стадион еще не принимал хоккейных турниров.

В группе А помимо России и Франции выступают также национальные команды Австрии, Беларуси, Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии - группа целиком европейская.

США против Канады также поединок начали остро и за первые двадцать минут были заброшены три шайбы. Недолго, но Канада вела со счетом 2:1. Во втором периоде США сломили счет в свою пользу 3:2, но на перерыв перед третьим периодом команды уходили с равным счетом 3:3. В третьем периоде США вновь вернули себе лидерство, установив счет 4:3. Канадцы не сдавались и счет снова выровняли на 4:4. Команды продолжили соревноваться в овертайме, но и там не был выявлен победитель, поэтому началась серия буллитов, в которой победили американцы.

В группе В помимо отыгравших США и Канады, также выступает Латвия, Норвегия, Финляндия, Южная Корея, Германия и хозяйка чемпионата Дания.