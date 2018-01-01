Говорит Матулис: Латвия должна начинать чемпионат с победы!

Люди хоккея вряд ли уже помнят, что чемпионат мира по хоккею 2018 года был запланирован как общее мероприятие Латвии и Дании, однако датчане лишили Кирова Липмана надежд и в окончательном голосовании отняли у нас и весь чемпионат. И что мы через столько лет смотрим криво на бывших партнеров. Ну не хоккейная Дания страна! Ничего личного или плохого, но, если в Хернинге (примерно 50 000 жителей), который подготовил пять (!!) игроков НХЛ, невозможно найти гостиницы для восьми сборных? Таким образом, Латвия живет в 40 километрах от главного холла, а поездка в него занимает 37 минут, а если тренировка предусмотрена в резервном зале, то в одну сторону приходится тратить час. Латвия с Норвегией встречается уже в 13:15. Прямой эфир - на ЛТВ7.

Проживание в отеле «Scandic» относительно нормальное, дают поест, работают интернет и телевизор, в баре есть и пиво, 0,3 литра - примерно 5 евро, но не за пивом же парни ехали. Хочется играть и побеждать. Уже 5 мая, когда скрестим клюшки с норвежцами. Командой примерно нашего класса, которую нужно бы обыгрывать. Так как у Норвегии самая слабая сборная за последние 5-6 лет. Как по мне, самым большим недостатком стало отсутствие многолетнего тренера Роя Йохансона. Рой тренировал Норвегию 12 лет, но уже второй год командой руководит Петер Торессен. В прошлом году в Кельне они финишировали на одну позицию (11) ниже Боба Хартли (10 позиция).

Ясно, что у этой первой игры очень высокая ставка - победа и иди с поднятой головой. Как в прошлом году в Кельне после 3:0 с Данией.

Несмотря на то, что победа была ни красивой, ни легкой. Но в спорте и особенно в хоккее самым красивым является результат. Как любил повторять наш мастер хоккей и футбола Алфонс Егерс. После победы и заброшенных шайб у игроков как будто вырастают крылья. Как в первом чемпионате мира шесть лет назад у Микса Индрашиса.

Наши плюсы? Со всем уважением к первому вратарю Норвегии Ларсу Хаугену, но вице-чемпион Швейцарии Элвис Мерзликин мне кажется куда крепче. Да, норвежские защитники хорошо катаются и качественно действуют на вбрасываниях, да и вообще норвежцы хорошо контролируют шайбу. Это наверное от матери хоккея Швеции, так как у Курта Линдстрема любимым хоккейным термином был контроль за шайбой. Может быть поэтому мы и не будем играть в активный форчекинг, не будем всеми силами пытаться разоружить норвежцев в средней зоне.

По словам Артиса Аболса, куда более качественно в последние дни играет наше большинство. Первый квинтет - Микс Индрашис, Андрис Джериньш, Роберт Букартс, Мартиньш Карсумс и единственный защитник Оскар Цибульскис, который недавно получил титул - лучший хоккеист Ропажи. Поздравляем!

Так как небольшая травма по-прежнему мучает Гинтса Мейю, 4 мая было принято решение заявить на чемпионат Никиту Евпалова. Утром на тренировке, сами того не ожидая, столкнулись с пресс-секретарем Латвийской хоккейной федерации Эдгаром Гаросом. Когда я тщательно записывал в блокнот вторую тройку нападения: Микелис Редлихс - Аболс - Карсумс, и третью: Блацерс - Павлов - Кениньш, Эдгар как третью назвал мне Разгалс - Евпалов - Рихард Букартс, после чего я возразил. Ну нет смысла тренировать совместную работы тройки, в которой один еще не заявлен на турнир... Оказалось, что генеральный секретарь Виестурс Козиолс уже с утра знал о замене Мейи на Евпалова.

Пары защитников старые: Цибульскис - Галвиньш, Сотниекс - Балинскис, Зиле - Фрейбергс и Рубинс в качестве седьмого. На два оставшихся места в заявке Латвии претендуют защитник Эдгар Сиксна, форварды Гунар Скворцов и Оскар Батня. Клуб «Питтсбург Пингвинз» еще одного претендента - Теодора Блюгера - сравнял счет в серии против «Вашингтон Кэпиталз» - 2:2.

Но в Хернинге, практически в Силькеборге, настроение латвийской команды отличное. Все смеются, подшучивают, лишь Хартли стал очень серьезным. И, говоря о 4 мая и свободной Латвии, все присутствующие игроки - патриоты, кажется, это был Кристан Рубинс, который сказал то, что мы все знаем, но иногда забываем: