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ЧМ по хоккею: Швеция разгромила Беларусь, Германия уступила хозяевам

Korrespondent.net
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Фото: Reuters/LETA

В пятницу, 4 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею 2018, который проходит в Дании.

Сборная Швеции на старте не испытала проблем с Беларусью, забросив ей пять безответных шайб.

Швеция – Беларусь – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Андерссон (Эверберг, Кемпе), 2:0 – 9 Нюквист (Линдхольм, Клингберг), 3:0 – 23 Янмарк-Нюлен (Зибанежад, Ракелль), 4:0 – 33 Ракелль, 5:0 – 56 Зибанежад (Ракелль, Янмарк-Нюлен)

Хозяева чемпионата мира сборная Дании сумела в серии буллитов обыграть Германию.

Германия – Дания – 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 28 Йенсен (Нильсен, Йенсен), 1:1 – 32 Драйзайтль (Элиц), 1:2 – 35 Сторм (Ларсен, Хардт), 2:2 – 50 Элиц (Мюллер, Драйзайтль)

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