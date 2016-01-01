Суббота, 5 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В ЮАР 21-летний футболист умер от удара молнии во время матча

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Луанда Нцхангасе, 21-летний игрок южноафриканского клуба «Марицбург Юнайтед», умер через два месяца после того, как получил удар молнией во время матча, сообщает ВВС.

Трагедия произошла 1 марта. Молния ударила в трех футболистов во время игры. Двое из них отделались легкими травмами, а Нцхангасе был доставлен в больницу с ожогом груди. Два месяца футболист находился в медикаментозной коме.

Отметим, что это третья трагедия для «Марицбург Юнайтед» за три года. В 2016 и 2017 годах в автоавариях погибли 27-летний Мондли Келе и 20-летний Млонди Диамини.

0 Комментарии