Два гола дебютанта сборной Балцерса принесли Латвии первую победу на ЧМ

В субботу сборная Латвии провела первый матч на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. В игре против сборной Норвегии латыши сумели взять себя в руки, отыграться с 0:2, перевести встречу в овертайм, где и одержали победу со счетом 3:2! Примечательно, что дублем в составе нашей сборной отметился дебютант Рудольф Балцерс.

Первый период:

Первый период команды начали очень осторожно, прощупывали друг друга и не особо рвались в атаку, но вскоре сборная Латвии постепенно начала играть первым номером.

Казалось, что все складывается в нашу пользу, но

на 9-й минуте игрового отрезка Андерс Бастиансен сделал по воротам Элвиса Мерзликина, казалось бы, не самый опасный бросок, но он все-таки достиг цели - шайба залетела точно под перекладину - 1:0.

После заброшенной шайбы норвежцы прибавили в скорости и напоре, тогда как хоккеисты сборной Латвии допускали ошибки в собственной зоне, в результате чего опасные моменты возникали буквально неоткуда.

В начале второй половины периода Латвия опомнилась от пропущенной шайбы и снова пошла в атаку, норвежцы отвечали редко и не особо опасно, но

на 13-й минуте Александер Бонсаксен получил возможность свободно бросить от синей линии, чем и воспользовался - Мерзликин момента броска не видел, в результате чего счет на табло изменился - 2:0!

Примечательно, что этот бросок для Норвегии стал всего четвертым в матче.

Несмотря на отсутствие удалений, то у одних, то у других ворот возникали стычки, однако до драки не доходило.

Под занавес двадцатиминутки на площадке наблюдался относительно равный хоккей, атаковала как одна, так и другая команда, но действительно голевых моментов не возникало. Впрочем, надо признать, что в течение периода сборная Латвии по-настоящему серьезно воротам противника не угрожала ни разу.

Второй период:

Второй период начался при небольшом преимуществе норвежцев - они больше владели шайбой, чаще атаковали, но Латвия достойно отвечала контратаками.

На 4-й минуте периода последовало первое в матче удаление - две минуты получил игрок сборной Норвегии Матис Олимб. Во время розыгрыша лишнего латвийцы прижали противника к воротам, опасные броски следовали один за другим, но до гола так и не доходило. Однако стоило Олимбу вернуться на лед, как

следующая же атака сборной Латвии принесла результат - счет своим шайбам в составе сборной открыл дебютант команды Рудольф Балцерс - 1:2!

После заброшенной шайбы подопечные Боба Хартли воодушевились и стали чаще убегать в атаку, однако ошибки как в своей, так и чужой зоне приводили к удалениям - на 13-й минуте периода две минуты получил Андрис Джериньш, на 16-й - Рональд Кениньш, а на 18-й - Оскар Цибульскис.

В результате, сборной Латвии пришлось провести очень тяжелые минуты, и несколько раз Мерзликин вытащил практически стопроцентные шайбы, однако сумел удержать свои ворота на замке.

Третий период:

В третьем периоде сборная Латвии бросила на то, чтобы отыграться, все силы. С первых же секунд подопечные Боба Хартли заиграли первым номером, вынуждая противники обороняться и отвечать редкими контратаками.

Периодически Элвис Мезликин длительно оставался без работы, однако во время редких атак норвежцы вынуждали латвийских хоккеистов прижиматься к своим воротам, тратя на оборону столь нужные силы.

На 12-й минуте периода одна из атак сборной Латвии принесла результат -

Микелис Редлихс отдал отличный пас на Мартиньша Карсумса, тот переправил шайбу Родриго Аболсу, который не оставил Хёугену шансов - 2:2!

После этого латыши продолжали свое давление, пытаясь довести дело до победы уже в основное время. В свою очередь норвежцы поняли, что им тоже нечего терять, перехватили инициативу и провели последние минуты периода в атаке. Впрочем, это результата не принесло, и игра перешла в овертайм.

Для того, чтобы выявить победителя, потребовалось всего 24 секунды - Рудольф Балцерс обыграл двух игроков противника, положил вратаря на лед и спокойно отправил шайбу в пустые ворота.

В итоге - 3:2 в пользу сборной Латвии, которая начинает этот чемпионат мира с победы, набирает два очка и выходит на второе место в группе В.