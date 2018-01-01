ЧМ-2018: Швейцария только в овертайме сумела одолеть Австрию

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Австрии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Для обеих команд матч был первым на турнире, пишет Чемпионат.com.

В составе сборной Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви. У австрийцев голы на свой счёт сумели записать Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная Латвии в матче против Норвегии сумела отыграться со счета 0:2 и выиграла в оверайме 3:2. Примечательно, что в составе нашей команды две шайбы забросил дебютант Рудольф Балцерс.