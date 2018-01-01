Хоккеист «Бостона» продолжает лизать соперников, игнорируя просьбу НХЛ

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан проигнорировал просьбу Национальной хоккейной лиги не целовать и не обнимать соперников. Во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Тампой» канадец лизнул форварда гостей Райана Кэллахана.

Это было уже не первое «трогательное» действие со стороны игрока «Бостона» за последнее время. В первой игре серии за Кубок Стэнли с «Торонто» канадец, которого экс-президент США Барак Обама называл «маленьким комочком ненависти», обнял форварда соперника Лео Комарова и лизнул его щеку.

Отметим, что в матче против «Тампы», который завершился в пользу гостей (4:3 ОТ), Брэд Маршан сделал две результативные передачи. «Бостон» теперь уступает в серии со счетом 1:3 и уже следующая встреча может стать для него последней в нынешнем плей-офф.