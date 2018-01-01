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После матча с Норвегией хоккеистов сборной Латвии эвакуировали из раздевалки

Русский TVNET
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Фото: Edijs Pālens / LETA

В субботу в Хернинге после игры чемпионата мира по хоккею между сборными Латвии и Норвегии из-за подозрительной сумки были эвакуированы раздевалки спортсменов и пресс-центр, сообщает агентство ЛЕТА.

В пресс-центре был обнаружен бесхозный черный чемодан. Поэтому журналистов попросили покинуть пресс-центр, а из раздевалок эвакуировали хоккеистов. Вскоре забытый чемодан был вскрыт и оказался не опасен.

На месте происшествия находились несколько полицейских, которые проверили сумки, вынесенные в холл.

Как уже писал Русский TVNET, в параллельном матче сборная Латвии в матче против Норвегии сумела отыграться со счета 0:2 и выиграла в оверайме 3:2. Примечательно, что в составе нашей команды две шайбы забросил дебютант Рудольф Балцерс.

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