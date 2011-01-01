Балцерс: был немного удивлен столь красивому голу

Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс был удивлен своим красивейшим победным голом в матче чемпионата мира по хоккею против Норвегии. Об этом в разговоре с журналистами рассказал сам хоккеист, сообщает агентство ЛЕТА.

Напомним, победный гол Балцерса в овертайме принес победу сборной Латвии со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Балцерс в этом матче забросил две шайбы, причем последняя была забита после обыгрыша нескольких полевых игроков и голкипера противника.

«Было приятно забить гол в первой игре за сборной. Ощущения перед первым матчем были особыми, уже при выходе на разогрев мы увидели полный холл латвийских фанатов. Во время раскатки было небольшое волнение. Обычно нет, но сегодня факт, что я в большой сборной и присутствует много людей, свое сыграл. Однако после первой смены, которую хорошо отбегал, все пошло как обычно», - рассказал Балцерс.

Отлично выступающий в этом сезоне в АХЛ хоккеист отметил и достижения своих членов по команде.

«Во время первого гола мы очень хорошо и быстро вышли из зоны. Соча [Кристап Сотниекс] хорошо подключился, передал шайбу мне и я на скорости бросил по воротам. Шайба как-то прошла мимо него [вратаря]. В свою очередь во втором голе зашли в зону, Джера сбросил шайбу, одного «убрал», протащил шайбу глубже и удалось «убрать» и вратаря. Сам был немного удивлен.

Сложно сказать, делал ли я раньше что-то подобное, кажется, так круто никогда не было»,

- с улыбкой сказал Балцерс.

Он присоединился к сборной в Дании и перед матчем обсуждал стиль игры сборной с тренером Бобом Хартли.

«Ранее Боб спрашивал, откуда чаще всего я забиваю. Мне сложно было ответить, так как бывает по-всякому. И с пятачка, где не так легко забить, так как туда еще надо попасть. В другой раз получается забить, подставив клюшку. В этот раз несмотря на то, что норвежцы играют физически и на ворота свободно идти не дают, так получилось», - отметил нападающий.

С 2011 по 2016 годы Балцерс играл в Норвегии, где дважды становился чемпионом страны.

«Конечно, хотелось выиграть. Когда проигрывали 1:2, я надеялся, что в каждой смене забросил, когда Роджа [Родриго Аболс] забил и сделал ничью, оставалось только закончить в овертайме. У Норвегии, вроде бы, было пять игроков, с которыми я играл в Ставангере, однако преимущественно я их всех знаю. У них в этом сезоне проблемы с составом, поэтому это преимущественно игроки норвежской лиги, которых я знаю», - заявил Балцерс.